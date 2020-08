Formula 1, i Commissari di Gara se ne lavano le mani: solo una reprimenda per la Racing Point a Silverstone (Di domenica 9 agosto 2020) La Racing Point se la cava con una semplice reprimenda dopo la convocazione davanti ai Commissari di Gara, avvenuta al termine del Gran Premio del 70° Anniversario. Pool/Getty ImagesI giudici hanno deciso di non decidere, lavandosene le mani senza prendere una posizione, visto che le brake duct contestate sono conformi al regolamento tecnico ma violano quello sportivo di Formula 1, visto che le Listed part non possono essere condivise tra Costruttori. La Racing Point sostiene che questi elementi siano stati inseriti nelle Listed part nel 2019, prima che entrasse in vigore il veto della FIA, mentre le altre scuderie sostengono che questo ‘ingresso’ sia avvenuto all’inizio del 2020. Alla fine, come avvenuto ... Leggi su sportfair

