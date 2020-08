Covid19 in Campania: obbligo scanner temperatura per uffici e locali pubblici (Di domenica 9 agosto 2020) Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza 66 del 8 agosto 2020: resta l’obbligo della rilevazione della temperatura corporea per i dipendenti degli uffici pubblici e le attività commerciali. Il Presidente della Regione Campania ha firmato l’ordinanza n. 66 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.​ Nel dettaglio, con l’ordinanza: … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 Campania Dati Covid Campania oggi: 22 nuovi contagi. Il punto in ogni provincia The Wam I Nomadi incantano Bolognola

Dal ricordo della bomba di Hiroshima, fatta esplodere il 9 agosto 1945, alle vittime di Beirut, passando per chi ha perso tutto a causa del terremoto: i Nomadi non hanno dimenticato chi soffre nel lor ...

Coronavirus: Caldoro: “De Luca è faccia della disgrazia e del fallimento”

“De Luca ha la doppia faccia della disgrazia e del fallimento. Con il governo PD-M5S ha chiuso la Campania senza motivo”. Lo scrive sui social Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in ...

Dal ricordo della bomba di Hiroshima, fatta esplodere il 9 agosto 1945, alle vittime di Beirut, passando per chi ha perso tutto a causa del terremoto: i Nomadi non hanno dimenticato chi soffre nel lor ...
"De Luca ha la doppia faccia della disgrazia e del fallimento. Con il governo PD-M5S ha chiuso la Campania senza motivo". Lo scrive sui social Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in ...