Tuffi, risultati Assoluti estivi 2020: bene Pellacani, Bertocchi e Tocci (Di sabato 8 agosto 2020) Terminati gli Assoluti estivi 2020 di Tuffi, andati in scena nei giorni scorsi alla piscina coperta del Lido di Bolzano, rigorosamente a porte chiuse. Regolamenti leggermente modificati vista la complicata situazione post-lockdown. I piattaformisti hanno infatti potuto eseguire Tuffi sia dai 10 metri che dai 5 metri, per evitare infortuni visto lo stato di forma non ottimale degli atleti iscritti. Sono tornati dunque in gara gli azzurri, sia seniores che juniores. Buone prestazioni degli atleti di punta della Nazionale italiana, con Chiara Pellacani che si porta a casa l’oro dal trampolino 3 metri individuale, il sincro misto con Santoro ed il sincro femminile con Elena Bertocchi. Quest’ultima si è imposta anche nella prova individuale dal trampolino ... Leggi su sportface

I fratelli bolzanini Maicol e Julian nella piscina Dibiasi a Bolzano si sono laureati campioni italiani nel sincro dalla piattaforma Nel servizio di Gianfranco Benincasa tutti i risultati della ultime ...

Con tre medaglie (due argenti e un bronzo) nell’ultimo giorno, è ottimo il bilancio del nuotatore cuneese Eduard Timbretti Gugiu ai Campionati italiani assoluti estivi Open di Bolzano. Classe 2002, na ...

I fratelli bolzanini Maicol e Julian nella piscina Dibiasi a Bolzano si sono laureati campioni italiani nel sincro dalla piattaforma Nel servizio di Gianfranco Benincasa tutti i risultati della ultime ...