Trovato corpo di una donna nel messinese, si teme per Viviana (Di sabato 8 agosto 2020) Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato Trovato nei boschi di Caronia (Messina) dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni.Non si può al momento stabilire un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre e figlio. Leggi su huffingtonpost

0x800a : RT @SkyTG24: Trovato il corpo di una donna nei boschi di Caronia - GiAdUzZoLa90 : RT @Corriere: Trovato il corpo di una donna a Caronia, dove è scomparsa Viviana - paolorm2012 : Trovato il corpo di una donna a Caronia durante le ricerce della dj scomparsa - RobertoRenga : RT @Corriere: Trovato il corpo di una donna a Caronia, dove è scomparsa Viviana - MartaDj1 : RT @UnioneSarda: Trovato il cadavere di una donna nei boschi di #Caronia, dove è scomparsa Viviana Parisi -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato corpo

Il Messaggero

Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia (Messina ... Non si può al momento stabilire un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre ...Viviamo in un’epoca in cui tutto, anche un buon film, è fruibile attraverso lo schermo di un computer. E nell’era in cui la tv viene sostituita dalle piattaforme streaming digitali e a pagamento, a ca ...