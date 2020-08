Trevisani: "E' vero, è come scalare l'Everest perché loro hanno Messi, ma all'andata..." (Di sabato 8 agosto 2020) "Sarà come scalare l'Everest" Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli e ha commentato le parole di ieri del tecnico azzurro: "Gattuso sta sfatando molti luog ... Leggi su tuttonapoli

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Il Barc ...

Trevisani: «La Juve ha la testa al Lione, farà degli esperimenti»

Ci stiamo giocando il campionato, senza altri pensieri". Sarri: "Dybala-Ronaldo? Se resta Sarri...'. Fisico, tecnica e mente: ecco le armi di Kulusevski. Juve, la grafistoria di 9 anni di dominio. J-9 ...

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Il Barc ...