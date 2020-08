Stanca e affaticata? È colpa del caldo: lo conferma la scienza (Di sabato 8 agosto 2020) Lavoro, famiglia, casa e poi ancora impegni personali e professionali, cose da sbrigare in fretta e furia prima di partire per la meritata vacanza. Chi ha la sensazione di non farcela più alzi la mano! E no, non è solo una percezione se ci sentiamo stanche e affaticate, tutta colpa del caldo, lo conferma la scienza. È stata l’Università di Harvard, con un suo recente studio, a spiegarci in che modo il caldo influisce negativamente sul nostro benessere; ecco perché, quando le temperature si alzano in maniera esponenziale, l’ideale sarebbe quello di trascorrere diverse ore al fresco. Gli esperti di Harvard hanno preso a campione un gruppo di studenti, analizzando le loro funzioni cognitive sia in luoghi con alte temperature che in ambienti più freschi. ... Leggi su dilei

