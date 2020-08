Silenzio sul report che svela infiltrazione della camorra nell’ospedale campano. Il Governo rimanda per aiutare De Luca? (Di sabato 8 agosto 2020) Tutto il meglio della criminalità ‘all’italiana’ in uno scatto che rappresenta la raccapricciante situazione dell’ospedale San Giovanni Bosco. “Per gli amici del clan niente lista d’attesa e il ticket è ridotto. Il parcheggio gestito dagli amici degli amici, il servizio di vigilanza affidato senza troppe formalità, il medico che chiedeva aiuto ai boss per regolare questioni in sospeso”, questo e tanto altro emerge dalle inchieste della Dda di Napoli tra il 2014 e il 2019 che in sintesi svelano il ‘controllo’ criminale che il clan Contini ha nella gestione dell’ospedale. Si parla anche di controllo nella “gestione dei posti letto, della ristorazione all’interno della struttura, dei lavori di ... Leggi su ilparagone

matteosalvinimi : MAURIZIO BELPIETRO: 'MA PERCHÉ NESSUNO INDAGA ZINGARETTI? SILENZIO ASSOLUTO SUL LAZIO GUIDATO DAL SEGRETARIO DEM, C… - NicolaPorro : L'esplosione dei misteri a #Beirut. Adesso i geni del #comitatotecnicoscientifico ci diranno come andare sui #treni… - poliziadistato : Le note del 'Silenzio' intonate da un trombettiere della #PoliziadiStato risuonano sul #pontesangiorgio per ricorda… - flanderouse : RT @Alogico_m: Ogni silenzio vibra sul filo di chi ti sostiene. - StefaniNeurosci : Ritrovato prezioso commento di Rampini (D di repubblica) sullo sciocchezzaio mediatico fiorito sul Covid-19 (rispet… -

Ultime Notizie dalla rete : Silenzio sul Cameron Diaz rompe il silenzio sul ritiro dalle scene: “Il cinema mi aveva imprigionata” Il Fatto Quotidiano Sarri-Juve, un freddo addio: solo Bonucci si espone sui social

Soltanto il difensore viterbese ha voluto salutare il tecnico, citato anche da Danilo tra i ringraziamenti di fine stagione. In silenzio gli altri. La Juventus e Maurizio Sarri si sono detti addio in ...

Corsera - Il retroscena: Sarri e i silenzi di Gigi

Massimiliano Nerozzi sulle colonne del Corriere della Sera racconta un retroscena sull'atteggiamento di Gigi Buffon nel corso della gestione Sarri: "E poi ci sono i leader, come Gigi Buffon, che pure ...

Soltanto il difensore viterbese ha voluto salutare il tecnico, citato anche da Danilo tra i ringraziamenti di fine stagione. In silenzio gli altri. La Juventus e Maurizio Sarri si sono detti addio in ...Massimiliano Nerozzi sulle colonne del Corriere della Sera racconta un retroscena sull'atteggiamento di Gigi Buffon nel corso della gestione Sarri: "E poi ci sono i leader, come Gigi Buffon, che pure ...