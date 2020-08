Psg, Thiago Silva: «Il mio futuro dipenderà dalla società» (Di sabato 8 agosto 2020) Il difensore del Psg, Thiago Silva, ha parlato ai microfoni di AFP del proprio futuro il cui destino pare già deciso dalla società Thiago Silva, difensore del Paris Saint Germain, ha parlato del proprio futuro il cui destino sembra essere già deciso dalla società. Ecco le parole del giocatore brasiliano: «Cerco di pensare alle cose che devo fare e agli obiettivi della squadra. La decisione sul mio futuro? Non dipenderà da me, dipenderà dalla società. La verità e che non volevo andarmene, ma la decisione è stata già presa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il difensore del Psg, Thiago Silva, ha parlato ai microfoni di AFP del proprio futuro il cui destino pare già deciso dalla società Thiago Silva, difensore del Paris Saint Germain, ha parlato del proprio futuro il cui destino sembra essere già deciso dalla società.

Il futuro di Thiago Silva resta ancora avvolto nel mistero. Il centrale difensivo brasiliano è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e se non ci sarà il rinnovo, lascerà Parigi a costo z ...

Il futuro di Thiago Silva resta ancora avvolto nel mistero. Il centrale difensivo brasiliano è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e se non ci sarà il rinnovo, lascerà Parigi a costo zero.