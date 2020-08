PSG, tegola Verratti: in dubbio per la sfida contro l’Atalanta (Di sabato 8 agosto 2020) Il Paris Saint-Germain si prepara alla sfida dei quarti di finale contro l'Atalanta. I francesi godono dei favori del pronostico, ma rischiano di dover fare a meno di due punti di riferimento preziosi. Il primo è Kylian Mbappé, alle prese con un infortunio alla caviglia. Il secondo, a sorpresa, potrebbe essere Marco Verratti.caption id="attachment 486923" align="alignnone" width="1024" Verratti (getty images)/captionINDISPONIBILESecondo quanto riportato da l'Equipe, infatti, il giocatore si sarebbe unito alla squadra, ma non sarebbe in grado di scendere in campo. Il quotidiano francese fa riferimento a fonti vicine all'entourage del centrocampista italiano ex Pescara. Verratti è giunto alla sua ottava stagione con la maglia del PSG, conquistando sette scudetti, ma mancando sempre ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : PSG, tegola Verratti: in dubbio per la sfida contro l'Atalanta - - sscalcionapoli1 : Tegola per Gasperini: rottura del crociato per Gollini, salta il PSG #UCL - Sport_Mediaset : #Champions, #Atalanta: tegola #Gollini, salta il #Psg. Lesione al legamento crociato per il portiere dei bergamasch… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Tegola per Gasperini: rottura del crociato per Gollini, salta il PSG - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Tegola per Gasperini: rottura del crociato per Gollini, salta il PSG -