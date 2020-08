Pordenone, Tesser: "Niente calcoli con il Frosinone" (Di sabato 8 agosto 2020) Pordenone - "L'atmosfera è sicuramente positiva, è quella di una squadra che ha raggiunto un risultato straordinario. Ma ora faremo di tutto per migliorarlo ulteriormente. L'emozione dovrà sparire ... Leggi su corrieredellosport

La partita Frosinone – Pordenone del 9 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per le semifinali dei play-off di Serie B FROSINONE – Domani sera, do ...PORDENONE - "I 180 minuti e il doppio risultato? Non dobbiamo fare calcoli, giochiamocela al meglio delle nostre possibilità. Cosi da non aver rimpianti poi. Servirà grande equilibrio, quello è fondam ...