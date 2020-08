Più di un miliardo di smartphone Android vulnerabili a causa di Qualcomm (Di sabato 8 agosto 2020) Un miliardo o più di smartphone Android vulnerabili agli hack che possono trasformarli in strumenti di spionaggio sfruttando più di 400 vulnerabilità nel chip Snapdragon di Qualcomm, hanno riferito i ricercatori questa settimana.Le vulnerabilità possono essere sfruttate quando un target scarica un video o altri contenuti renderizzati dal chip. Gli obiettivi possono anche essere attaccati installando app dannose che non richiedono alcuna autorizzazione.Da lì, gli aggressori possono monitorare le posizioni e ascoltare l’audio nelle vicinanze in tempo reale ed esfiltrare foto e video. Gli exploit consentono anche di rendere il telefono completamente bloccato. Le infezioni possono essere nascoste al sistema operativo in un ... Leggi su pantareinews

