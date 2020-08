Napoli, fine della corsa: il Barcellona vola a Lisbona (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli di Gattuso esce a testa alta dalla Champions League nonostante la sconfitta di Barcellona per 3-1. Al Camp Nou inizio targato azzurro con Mertens che colpisce un palo dopo appena un minuto di gioco. Poi è monologo blaugrana: segna Lenglet, raddoppia Messi che si procura anche il rigore del 3-0 per fallo di Koulibaly, trasformato da Suarez. Nel recupero del primo tempo Insigne accorcia sempre dal dischetto. Nella ripresa il Napoli ci prova ma il Barça si difende bene e stacca il pass per i quarti di finale dove sfiderà il Bayern Monaco. Tabellino Barcellona-Napoli 3-1 Marcatori – 10′ Lenglet (B), 23′ Messi (B), 46′ rig. Suarez (B), 50′ rig. Insigne (N). Barcellona (4-3-3): Ter ... Leggi su anteprima24

