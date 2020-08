Milano-Sanremo 2020, ordine di arrivo: Wout Van Aert vince su Alaphilippe (Di sabato 8 agosto 2020) Wout Van Aert ha vinto la Milano-Sanremo 2020, battendo sul traguardo di Via Roma Julian Alaphilippe in uno straordinario sprint a due. Il belga della Jumbo Visma firma così la doppietta con la Strade Bianche di una settimana fa, mentre il francese sfiora il bis dopo il successo dell’edizione 2019. Terzo posto per Michael Matthews, quarto Peter Sagan. Subito dopo il via si forma la lunga fuga di giornata, composta da sette corridori: Mattia Bais (Androni Giocattoli Sidermec) , Manuele Boaro (Team Astana), Alessandro Tonelli e Fabio Mazzucco (Bardiani), Damiano Cima (Gazprom), Hector carretero (movistar) e Marco Frapporti (Vini Zabù). Gli attaccanti ben presto accumulano un vantaggio massimo intorno ai sette minuti, con le prime ore di corsa che scorrono così ... Leggi su sportface

Sono tornate le Classiche Monumento, è ripartito lo splendido spettacolo del ciclismo internazionale. La Milano-Sanremo 2020, da Classicissima di Primavera è passata nel caldo torrido di agosto: a ...

Milano-Sanremo, di nuovo Van Aert!

Il belga Van Aert dopo aver vinto le Strade Bianche vince anche la classicissima di primavera Milano-Sanremo spostata ad agosto per il Covid. Ha battuto in volata il francese Alaphilippe (vinvitore lo ...

