Maurizio Sarri, sembra che l’italico mondo del pallone sia entrato in una fase di ripensamento (Di sabato 8 agosto 2020) Finita la lunga, interminabile, agonia lionese della Juventus, è consentito a un vecchio “cagnaccio del centrocampo”, dopo una giovinezza trascorsa a zampettare sui campi fangosi o brulli (a seconda delle stagioni) delle categorie minori, dire per una volta la sua su un argomento lontanissimo da quelli solitamente trattati, quale il calcio? sembra proprio che l’italico mondo del pallone sia entrato da quest’anno in una fase di radicale ripensamento dei suoi criteri dominanti. E il punto in cui il cigolio del faticoso cambiamento di paradigma mentale si percepisce con maggiore nitidezza è proprio nel centro del sistema vigente: la reggia della Juventus, abbellita dalla sequenza ininterrotta dei nove scudetti conquistati; dal campionato 2011-12 ad ... Leggi su ilfattoquotidiano

romeoagresti : #Juventus: prevista per oggi una prima riunione in cui verrà valutato il futuro di Maurizio #Sarri @GoalItalia - GoalItalia : Maurizio Sarri prova a vederla da un'altra prospettiva ?? - footmercato : Maurizio Sarri crie au scandale ! - jrarabi14 : RT @romeoagresti: #Juventus: prevista per oggi una prima riunione in cui verrà valutato il futuro di Maurizio #Sarri @GoalItalia - GianniIglesias : RT @romeoagresti: #Juventus: prevista per oggi una prima riunione in cui verrà valutato il futuro di Maurizio #Sarri @GoalItalia -