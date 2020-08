Mamma e figlio scomparsi in Sicilia: è altamente probabile che Viviana e Gioele non siano morti (Di sabato 8 agosto 2020) E’ stata definita “remota” l’ipotesi che Viviana Parisi, la dj scomparsa con il figlio di 4 anni lo scorso 3 agosto dopo avere lasciato Venetico in provincia di Messina, possa essere morta. A precisarlo al quotidiano “La Stampa” è stato il pm di Patti Angelo Cavallo che sta coordinando le indagini. “Non escludiamo alcuna pista ne’ alcuna ipotesi – chiarisce – dal gesto estremo all’allontanamento volontario. Il primo posto dove abbiamo cercato e’ stato il viadotto autostradale successivo al punto dell’incidente, nell’ipotesi del suicidio. Non c’è niente“. La morte al momento appare l’ipotesi meno probabile. “E’ possibile e non siamo ancora riusciti a ritrovarli. Ma per quanto e come li stiamo cercando, ... Leggi su meteoweb.eu

