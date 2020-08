Litorale pisano: scomparso e poi ritrovato un minore (Di sabato 8 agosto 2020) Sospiro di sollievo per un minore che era scomparso tra Pisa e Livorno , sul Litorale nella zona del Calambrone. L'allarme è stato dato in tarda mattinata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco ... Leggi su lanazione

