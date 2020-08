Lecce, 46enne indagato per aver offeso il presidente Mattarella sui social (Di sabato 8 agosto 2020) Un uomo di 46 anni è indagato per aver offeso il presidente Mattarella su Twitter. Lecce – Un uomo di 46 anni è indagato per aver offeso il presidente Mattarella su Twitter. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma con i carabinieri del Ros che hanno eseguito una perquisizione nell’appartamento dell’uomo che è indagato per reati di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica. Si tratta solo di un blitz collegato ad un’indagine molto più ampia visto che nelle ultime settimane sul web “sono state rilevate un crescendo di condotte offensive nei confronti del Capo dello ... Leggi su newsmondo

