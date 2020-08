L’anticipo bancario per il TFS in arrivo (Di sabato 8 agosto 2020) Sembra ormai in dirittura d’arrivo il provvedimento che consentirà l’anticipo del Tfs, il Trattamento di fine servizio, la liquidazione che spetta ai dipendenti pubblici in pensione. Il Messaggero spiega oggi che lo sblocco è vicino: Quando un dipendente pubblico va in pensione deve normalmente aspettare alcuni anni prima di poter incassare integralmente la propria liquidazione. L’attesa è ancora più lunga per chi lascia il lavoro con Quota 100, perché per loro il momento del diritto al Tfs corrisponde a quello in cui avrebbero conseguito la pensione (di vecchiaia o anticipata) con le regole precedenti, quelle della legge Fornero. Per tutti, la legge prevede un ritardo di 12 mesi rispetto alla cessazione del servizio, che diventano 24 in casi come le dimissioni o il ... Leggi su nextquotidiano

