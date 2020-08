GP Brno, FP3 Moto2: Lowes ancora leader (Di sabato 8 agosto 2020) La FP3 del GP di Brno classe Moto2 è più che movimentata, ma il capoclassifica non cambia. Sam Lowes, primatista della giornata di venerdì, si conferma il migliore anche del sabato, nonché leader della classifica combinata. Secondo Luca Marini, il quale precede un Joe Roberts ritrovato. Grande protagonista in Qatar, lo statunitense si era perso a Jerez. Ma qui a Brno sembra aver ripreso la strada giusta. L’ultima sessione di libere è molto positiva per i piloti italiani. Oltre a Marini, anche Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Lorenzo Baldassarri accedono alla Q2. Dovrà invece passare dalla Q1 Testuta Nagashima, il leader del mondiale. GP Brno, la cronaca della FP3 Moto2 Le condizioni ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportMotoGP : Tutti i tempi delle FP3 della #MotoGP: fuori dal Q2 Rins, Miller e Dovizioso #SkyMotori #SkyMotoGP #CzechGP - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Tutti i tempi delle FP3 della #MotoGP: fuori dal Q2 Rins, Miller e Dovizioso #SkyMotori #SkyMotoGP #CzechGP https://t… - DAZN_IT : A Brno si fa sul serio ?? Qualifiche per #Moto3, #MotoGP e #Moto2 LIVE dalle 12.35 su #DAZN ??… - dianatamantini : MOTO2 - Sam Lowes detta il passo nel terzo turno di libere col miglior crono del weekend. Seguono Luca Marini e Joe… - motogptoday : Morbidelli heads MotoGP Brno FP3, Dovizioso to contest Q1 once again -