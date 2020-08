Goomah, b-boy e maestro di Pavia (Di sabato 8 agosto 2020) Alessandro Cammarata, in arte “Goomah”, è b-boy membro della Style Shot Crew, nonché insegnante di Break Dance di Idea Danza, a Pavia. Si appassiona alla Break Dance all’età di 14 anni. Col passare degli anni, vince nove contest di Break Dance. Decide di dedicarsi anche all’insegnamento, per istruire le nuove generazioni nel breaking, disciplina che solo recentemente introdotta nelle scuole di danza. Per lui la Break Dance è una scuola di vita. L’intervista ad Alessandro “Goomah” Cammarata Alessandro, cosa rappresenta per te la Break Dance? Per me il breaking è una delle tante magnifiche arti per esprimere che sei e cosa provi, una di quelle che personalmente ho sempre preferito. E’ una scuola di vita, che ti insegna che puoi sempre andare oltre, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

