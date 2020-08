Gattuso: “Abbiamo messo in difficoltà il Barcellona, c’è tanto rimpianto” (Di domenica 9 agosto 2020) L’allenatore del Napoli Rino Gattuso riassume le sensazioni della partita di Barcellona ai microfoni di SkySport. Secondo Gattuso, il Napoli deve acquisire la mentalità che … L'articolo Gattuso: “Abbiamo messo in difficoltà il Barcellona, c’è tanto rimpianto” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

sscnapoli : ?? #Gattuso “Nella gara di andata li abbiamo colpiti sul palleggio. Dobbiamo essere bravi ad uscire dalla loro aggre… - sscnapoli : ?? #Gattuso “Queste sono partite importanti per i giovani che abbiamo in rosa. Domani non si deve avere paura, dobbi… - dovidovi20 : RT @sscnapoli: ?? #Gattuso “Resta un grande rimpianto abbiamo mostrato personalità” ?? - Vincenz94935967 : RT @sscnapoli: ?? #Gattuso “Resta un grande rimpianto abbiamo mostrato personalità” ?? - sscnapoli : ?? #Gattuso “Resta un grande rimpianto abbiamo mostrato personalità” ?? -

