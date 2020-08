Colpaccio della Meloni, per vincere a settembre si reinventa stilista (Di sabato 8 agosto 2020) Per vincere le elezioni non bisogna lasciare nulla di intentato. E allora Giorgia Meloni si reinventa stilista e sulle spiagge italiane, ma in particolare su quelle delle Regioni che andranno al voto a settembre, lancia le infradito di Fratelli d'Italia. E' nata così l'idea delle “Infradito elettorali dei Patrioti” che lasciano sulla sabbia una buona impronta, quella appunto del partito guidato da Giorgia Meloni. Si tratta, infatti, di ciabatte che camminando lasciano la scritta “Fratelli” con un piede e “d'Italia” con l'altro e che da oggi, per tutto il mese di agosto, i volontari di Fratelli d'Italia distribuiranno a chiunque porterà un rifiuto di vetro o di plastica negli stand allestiti vicino alle spiagge. Pochi ... Leggi su iltempo

Per vincere le elezioni non bisogna lasciare nulla di intentato. E allora Giorgia Meloni si reinventa stilista e sulle spiagge italiane, ma in particolare su quelle delle Regioni che andranno al voto ...

