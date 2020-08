Allegri Juventus, voci dalla Spagna: arriva l’assist per Agnelli (Di sabato 8 agosto 2020) Allegri Juventus – La Juventus è ormai alla ricerca di un nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Maurizio Sarri parte il toto-nome sul nuovo tecnico. La stampa spagnola è sicura: in lizza c’è anche Massimiliano Allegri e nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivato un assist per un clamoroso ritorno in bianconero. Juve, Allegri congela il PSG e aspetta Agnelli Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano “Mundo Deportivo” Allegri avrebbe al momento congelato la pista Psg. Il motivo? L’esonero di Sarri che, in questo caso, aprirebbe le porte a un riapprodo alla Continassa. Leggi anche: Paratici Juventus, interviene la società: la decisione sul futuro Su di lui, ... Leggi su juvedipendenza

