Veneto, balzo nuovi contagi: 183 in 24 ore. Luca Zaia e Fedriga: il virus entra da Est (Di venerdì 7 agosto 2020) Forte aumento in Veneto di nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 183 positivi in più, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 20.535. Schizzano i soggetti posti in... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo dei contagi in #Veneto,+183 in 24 ore Oltre 5.000 in isolamento ma situazione clinica stabile.… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo di casi in Veneto: +183 nelle ultime 24 ore #veneto - Agenzia_Ansa : #Puglia, Emiliano, più controlli su #movida e spiagge libere. E il sindaco di #Gallipoli pensa a vigilanti sulle sp… - JohnHard3 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: balzo dei contagi in #Veneto,+183 in 24 ore Oltre 5.000 in isolamento ma situazione clinica stabile. #ANSA… - waltergianno : ?? #Coronavirus in #Veneto. Balzo di nuovi casi nelle ultime 24 ore. I DATI ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto balzo Veneto, balzo nuovi contagi: 183 in 24 ore. Luca Zaia e Fedriga: il virus entra da Est Il Messaggero Veneto, balzo nuovi contagi: 183 in 24 ore. Luca Zaia e Fedriga, allarme migranti dall'Est

Forte aumento in Veneto di nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 183 positivi in più, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 20.535. Schizzano i soggetti posti in isolamento, ...

Covid19 Sicilia, Musumeci “Se aumenteranno i contagi chiuderemo tutto”

14:52Covid19 Sicilia, Musumeci “Se aumenteranno i contagi chiuderemo tutto” 14:41Balzo di casi di Covid19 in Veneto, 183 nelle ultime 24 ore (I DATI) 14:31Maltempo in Sicilia, allagamenti su diverse z ...

Forte aumento in Veneto di nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 183 positivi in più, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 20.535. Schizzano i soggetti posti in isolamento, ...14:52Covid19 Sicilia, Musumeci “Se aumenteranno i contagi chiuderemo tutto” 14:41Balzo di casi di Covid19 in Veneto, 183 nelle ultime 24 ore (I DATI) 14:31Maltempo in Sicilia, allagamenti su diverse z ...