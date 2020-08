“Se entri in Svizzera ti rimandano a casa, e fanno bene”. Salvini zittisce il contestatore (Video) (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago – A settembre, dpcm di Conte permettendo, si svolgeranno diverse elezioni regionali, tra cui quelle nelle Marche. Una regione che da più di 20 anni è in mano alla sinistra, ma dove l’esito della votazione – secondo i sondaggi – è assai incerto. Matteo Salvini, che vive con entusiasmo ogni campagna elettorale, in questi giorni sta dando man forte alla coalizione con diversi comizi. La tappa di ieri è stata Appignano, in provincia di Macerata. Quando il leader della Lega passa a parlare di immigrazione, alcuni contestatori – sempre presenti alle sue apparizioni pubbliche – iniziano a suonare il fischietto per disturbare il comizio. E Salvini gli risponde per le rime. Salvini sbeffeggia i contestatori «L’immigrazione controllata è un valore ... Leggi su ilprimatonazionale

