Raffaella Fico, vacanze col nuovo fidanzato Giulio Fratini: «Ha tutto quello che mi piace in un uomo» (Di venerdì 7 agosto 2020) Raffaella Fico in vacanza col nuovo fidanzato Giulio Fratini. Raffaella Fico ha ufficializzato la sua storia con il facoltoso imprenditore Giulio Fratini e sembra aver trovato finalmente il compagno ideale: “Ha tutte le caratteristiche che mi piacciono in un uomo…”. Raffaella e Giulio Fratini sono partiti per una romanica vacanza a forte dei Marmi, come mostrano le foto pubblicate da “nuovo” che li vedono divertiti e innamorati ospiti di un hotel di lusso e lei ha postato anche uno scatto su Instagram rendendo ufficiale la frequentazione. La relazione fra i due è nata dopo l’improvvisa fine ... Leggi su newscronaca.myblog

