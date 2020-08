Pensione di vecchiaia a 71 anni o prima? Anche il precariato conta (Di venerdì 7 agosto 2020) Quali sono gli anni di lavoro utile da considerare per il pensionamento? A chi, non avendo raggiunto i 20 anni di contributi, toccherà aspettare i 71 anni di età per poter accedere alla Pensione di vecchiaia? E può essere richiesto il trattenimento in servizio per raggiungere i 20 anni di contributi minimi necessari al pensionamento? Pensione di vecchiaia Un lettore scrive per chiedere: Buongiorno, sono docente di scuola superiore, sono passato di ruolo a 51 anni nell’a.s. 2015/16, quindi con i 20 anni di contribuzione piena potrò andare in Pensione a 71 anni, è così? sempre che non mi vorranno considerare i dieci e più ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Pensione di vecchiaia a 71 anni o prima? Anche il precariato conta - infoitinterno : Pensione di invalidità per vecchiaia: quando anticiparla > - info_eurofer : #News | Per il biennio 2019/2020 il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia del personale via… - usalamuni : @Maria51592848 @mariogiordano5 l'immigrato richiama i genitori vecchi,si fanno dare un permesso per ricongiungiment… - infoitinterno : Pensione di vecchiaia 2020/2021: requisiti età contributi e domanda -