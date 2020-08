Paul McCartney ha vinto: rimborso dei biglietti in denaro per i concerti cancellati (Di venerdì 7 agosto 2020) Paul McCartney ha vinto. I fan in possesso dei biglietti per i suoi concerti cancellati a causa del Coronavirus riceveranno un rimborso in denaro. La notizia è di oggi. Il promoter italiano dei concerti di Paul McCartney annuncia ai fan la possibilità di chiedere il rimborso integrale dei biglietti acquistati per il doppio concerto che si sarebbe dovuto tenere a Lucca e Napoli quest'anno. Non voucher ma denaro per i rimborsi dei titoli d'ingresso per l'evento annullato definitivamente in seguito all'emergenza sanitaria mondiale. Nelle scorse settimane era stato lo stesso artista ad esporsi in prima persona sui social chiedendo al ... Leggi su optimagazine

WeCinema : Luglio è il mese dei @thebeatles? Oggi nel 1965 usciva il film musical ‘Aiuto!’ al London Pavillon Cinema di Picadi… - nonleconosci : 4. Paul e Linda McCartney hanno accettato di prestare le loro voci nell’episodio 'Lisa la vegetariana' solo a condi… - tizianodd : RT @diandgiconcerts: In relazione concerti Paul McCartney, Lenny Kravitz e Hollywood Vampires cancellati per emergenza epidemiologica, D’Al… - Gatto80Nicola : RT @LuccaSummerFest: Lucca Summer Festival comunica che, alla luce chiarimenti legislatore, in ossequio normativa vigente procederà al rimb… - IndieForBunnies : D'Alessandro e Galli: rimborso monetario in arrivo per i live di Paul McCartney, Lenny Kravitz e Hollywood Vampires… -