NBA, LeBron James enigmatico: “abbiamo problemi, cose fuori dal campo che non si possono controllare” (Di venerdì 7 agosto 2020) Terza sconfitta nelle ultime cinque partite per i Los Angeles Lakers che, nonostante abbiano già in tasca il primo posto aritmetico a Ovest, non riescono a trovare la giusta serenità all’interno del proprio spogliatoio. Foto getty / PoolLe parole di LeBron James dopo l’ultimo ko con Houston, evitato dal Prescelto per un problema all’inguine, hanno smascherato alcuni problemi presenti in seno ai giallo-viola, guai difficilmente risolvibili nel breve periodo: “ci sono cose che non si possono controllare fuori dal campo delle quali davvero non voglio parlare in questo momento. Questa è una situazione totalmente diversa da qualsiasi altra io abbia mai affrontato in carriera. Non ho alcuna esperienza nell’avere la ... Leggi su sportfair

GruwFrequency : RT @SkySportNBA: NBA, LeBron James sibillino: 'Ai Lakers abbiamo problemi fuori dal campo' - ansacalciosport : Basket: LeBron James, all'Nba Trump non mancherà. Stella dei LA Lakers 'i fan hanno apprezzato il nostro gesto' |… - LucaB710 : RT @SkySportNBA: NBA, LeBron James sibillino: 'Ai Lakers abbiamo problemi fuori dal campo' - sportface2016 : #NBA I #Rockets battono i #Lakers privi di LeBron, Lillard firma 11 triple nel successo di #Portland e riapre il… - sportli26181512 : NBA, LeBron James sibillino: 'Ai Lakers abbiamo problemi fuori dal campo': I chiari problemi offensivi dei Los Ange… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA LeBron NBA, LeBron James sibillino: "Ai Lakers abbiamo problemi fuori dal campo" Sky Sport Nba: Milwaukee blinda il primo posto a Est, volano Suns e Blazers

Lakers sconfitti senza LeBron, i Clippers superano Dallas ORLANDO (USA) (ITALPRESS) - Milwaukee stavolta non sbaglia, rimonta da -23 e surclassa Miami per blindare il primo posto nella Eastern ...

Lakers ko senza LeBron, Portland riapre il discorso playoff

In Nba successo dei Rockets 113-97 contro i Lakers, privi di LeBron James, grazie ai 39 punti di Harden. Le 11 triple di Damian Lillard consentono a Portland di superare Denver e di riaprire il discor ...

Lakers sconfitti senza LeBron, i Clippers superano Dallas ORLANDO (USA) (ITALPRESS) - Milwaukee stavolta non sbaglia, rimonta da -23 e surclassa Miami per blindare il primo posto nella Eastern ...In Nba successo dei Rockets 113-97 contro i Lakers, privi di LeBron James, grazie ai 39 punti di Harden. Le 11 triple di Damian Lillard consentono a Portland di superare Denver e di riaprire il discor ...