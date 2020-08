Libano, Al-Halabi (attivista): “Governo va processato per crimini contro l’umanità” (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA – “L’attuale governo e l’elite politica libanese devono essere processate dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanita’: e’ inutile che il premier Diab fa mettere ai domiciliari i funzionari del porto. Loro sono perseguibili per incuria e negligenza, certo, ma il vero responsabile della catastrofe del 4 agosto e’ questo sistema politico che da anni mette i propri interessi personali davanti a tutto. Le vittime dell’esplosione a Beirut sono colpa loro”. Bachar Al-Halabi e’ un analista politico libanese. Gia’ docente all’American University di Beirut, oggi fornisce consulenza per vari istituti di ricerca e da ottobre 2017 ha fondato insieme ad altri attivisti il movimento Minteshreen. All’agenzia Dire riferisce che, all’indomani dell’esplosione di 2.700 tonnellate di nitrato d’ammonio stipate in un magazzino incustodito al porto, che ha causato oltre cento morti, 5.000 feriti e 300.000 sfollati, la rabbia tra la gente ha raggiungo l’apice: “Vari cittadini e avvocati- informa l’esperto- sono gia’ al alvoro a un dossier per denunciare le istituzioni alla Corte dell’Aja”, segno che la gente “e’ esasperata”, cionondimeno “l’attivismo dal basso e’ forte e presente”. Secondo l’attivista “le proteste hanno ripreso vigore tre anni fa e da allora varie realta’ hanno visto la luce per ottenere la fine all’attuale sistema politico, fondato sull’equilibrio confessionale. Le marce dell’ottobre scorso- continua l’esperto – sono una prosecuzione di quel movimento per la democrazia e la giustizia sociale”. Leggi su dire

