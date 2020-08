Le fontane di Roma diventano smart. Un’App sviluppata da Acea permetterà di individuare i punti di erogazione dell’acqua e fornirà informazioni sulla sua qualità (Di venerdì 7 agosto 2020) Con un’app per smartphone, le fontane di Roma diventano smart. Continua l’opera di modernizzazione della città avviata dalla sindaca Virginia Raggi e che in quest’ultima iniziativa ha visto la collaborazione del Gruppo Acea, rappresentato dall’amministratore delegato Giuseppe Gola. Il software, presentato dalla prima cittadina e dal manager durante l’evento “Roma e l’acqua, una grande storia d’amore”, si chiamerà Waidy ed è il culmine di un progetto nato nel luglio del 2019 dall’idea di alcuni dipendenti del Gruppo Acea nell’ambito di un programma di imprenditorialità interno sui temi dell’innovazione. Alla serata, svoltasi nei pressi della storica ... Leggi su lanotiziagiornale

