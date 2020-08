Lazio-David Silva, ormai ci siamo. E il padre conferma: "Vuole l'Italia" (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA - Trattativa in dirittura d'arrivo quella tra la Lazio e David Silva . ormai ci siamo. Il giocatore scenderà in campo stasera con la maglia del Manchester City nel ritorno degli ottavi di ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Lazio, David Silva più vicino: segnali positivi e fiducia che aumenta - TuttoMercatoWeb : Lazio, David Silva ha detto sì: il fratello ha già visitato il centro sportivo di Formello - MarioGiunta : Lazio, David Silva sempre più vicino: accelerata nella trattativa! ???? #sslazio Lazio, accelerated in the negotia… - CalcioWeb : #DavidSilva-#Lazio, c'è l'apertura del padre: 'Non mi dispiacerebbe se andasse a Roma' - - LazionewsEu : Le mosse di #Tare che hanno convinto #DavidSilva a dire di sì alla #sslazio #calciomercato #Lazio #ManchesterCity… -

ROMA - Trattativa in dirittura d’arrivo quella tra la Lazio e David Silva. Ormai ci siamo. Il giocatore scenderà in campo stasera con la maglia del Manchester City nel ritorno degli ottavi di Champion ...

Lazio, David Silva si è promesso. E il padre ammette: “Vuole la Serie A”

ROMA - La Lazio e David Silva sono vicinissimi, manca solo il sì definitivo che potrebbe arrivare entro domenica. L’asso spagnolo giocherà questa sera con la maglia del Manchester City nel ritorno deg ...

