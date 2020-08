Juve, che confusione: Bonucci “la spara”, Pjanic lo “smaschera” (Di venerdì 7 agosto 2020) Arrivano le dichiarazioni post Juve-Lione, con i calciatori bianconeri delusi per l’uscita prematura dalla competizione tanto agognata. In particolare, botta e risposta a distanza tra Bonucci e Pjanic sugli obiettivi della squadra, con i due calciatori con vedute diverse. Il difensore ha dichiarato a ‘Sky’: “C’è delusione, è ovvio. Loro ci aspettavano tutti dietro la linea della palla, dopo il rigore subito siamo stati bravi a crederci ma il calcio è così, stasera abbiamo dato tutto quello che potevamo. Peccato. Nella gara d’andata dovevamo fare meglio, soprattutto nel primo tempo. Stasera abbiamo dato tutto. Ci siamo ritrovati a giocare tutto a luglio e ad agosto, l’obiettivo principale era il campionato e l’abbiamo vinto“. Il centrocampista ... Leggi su calcioweb.eu

