Informazione online, che balzo in avanti per CheNews! La classifica di giugno (Di venerdì 7 agosto 2020) Pubblicati dalla rivista specializzata in comunicazione, Primaonline, i dati Comscore di giugno 2020, quelli che riportano la classifica di periodo dell’Informazione online. 18 milioni di grazie! E’ quello che il sito di Informazione online CheNews manda a dire a tutti gli affezionati lettori che lo seguono quotidianamente. Sono stati pubblicati da Primaonline, rivista specializzata in comunicazione, i dati Comscore di giugno 2020, quelli che riportano la classifica di periodo dell’Informazione online. classifica che tiene conto sia dei siti specializzati che delle testate. Vediamo nel dettaglio quale è stato ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Informazione online TOP 100 INFORMAZIONE ONLINE by Audiweb. In giugno La Repubblica torna al prima posto. Cresce l'interesse per lo sport e lo svago Primaonline Informazione online, a giugno importante balzo in avanti per Web365: la classifica

La rivista specializzata in comunicazione, ‘PrimaOnLine‘, ha reso noti i dati Comscore del mese di giugno riguardanti la classifica di periodo dell’informazione online, che tiene conto sia dei siti sp ...

Classifica dell’informazione online in Italia: il gruppo Web365 in grande crescita, subito dietro i colossi

