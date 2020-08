Il caffè in versione estiva, tre ricette (Di venerdì 7 agosto 2020) Una buona tazza di caffè fumante: un vero piacere, soprattutto durante la stagione fredda. Certo, al mitico espresso, che ci regala una sferzata di energia, non vogliamo e non sappiamo rinunciare nemmeno adesso che le temperature sono bollenti. Ma esistono ricette semplici e deliziose per gustare il caffè in «versione estiva». La granita al caffè Fa parte della più classica delle colazioni siciliane: la «menza con panna» si gusta al mattino insieme alla tradizionale brioche con il tuppo. Ecco come prepararla in casa. Ingredienti. (Per la granita) 300 millilitri di caffè espresso, 200 ml di acqua, meglio se minerale, 75 grammi di zucchero. (Per la panna montata) 250 ml di panna fresca, 40 grammi di zucchero a velo Procedimento. In ... Leggi su gqitalia

MadMassit : Il panegirico del magico momento caffè e sigaretta: Coffee and Cigarettes di Jim Jarmusch @moviesinspired… - rosespinax : Esiste una versione dell’oroscopo per chi è bloccato in casa? “La Luna in Giove renderà il caffè una merda” “attenz… - PaoloLeChat : @Atrebor78 Nostra tazza di caffè Vista a casa di un amico, ci siamo innanorati e messa in lista nozze Quella è ver… - D_di_David : @La_Connie_ @a_little__life Mia moglie fa la versione estiva con succo ananas al posto del caffè e fette di ananas… - martxvk : RT @btsITranls: Jimin stava bevendo il succo di pera '?? ?? ... ? (pera)' ?? Namjoon stava bevendo il caffè ?? 'Coldbrew americano, versione… -

Ultime Notizie dalla rete : caffè versione L’allarme dell’Amarena Fabbri: «Riaprire in fretta spiagge e gelaterie» Corriere della Sera