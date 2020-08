Il Benevento prova il colpo in Turchia, primo assalto a vuoto (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Un mercato globale quello del Benevento. La compagine giallorossa sta cercando rinforzi per la prossima stagione che la vedrà protagonista in serie A e lo sta facendo battendo varie piste. L’ultima conduce in Turchia, precisamente al Galatasaray. La Strega avrebbe infatti manifestato il proprio interesse Younès Belhanda, giocatore marocchino che la compagine di Istanbul ha deciso di mettere alla porta. Pasquale Foggia avrebbe fiutato il colpo e avrebbe provato un primo approccio con il centrocampista classe 1990, ormai rassegnatosi a doversi trovare una nuova sistemazione dopo tre stagioni vissute con addosso la maglia del Galatasaray. Il ragazzo di Avignone, però, avrebbe preso tempo, non convinto di volersi ... Leggi su anteprima24

