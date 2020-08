Fiorentina, Commisso: “Con Iachini tutta la stagione avremmo fatto 58-59 punti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il patron della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, facendo un bilancio della stagione appena volta al termine e del futuro del club viola: “Se avessimo avuto Iachini fin dall’inizio della stagione saremmo arrivati in Europa. avremmo totalizzato 58-59 punti, senza contare i punti che abbiamo perso per colpa degli errori arbitrali. Attualmente l’Europa è un miraggio a causa del fair play finanziario. Ai tifosi dico che sono arrivato in Italia con degli obiettivi, ma anche che non voglio alimentare false speranze. Vincere è il desiderio di tutti, però faccio promesse solamente se posso mantenerle“. Leggi su sportface

