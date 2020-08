Federico Fashion Style: “Francesca Pascale con Paola Turci? Sono felice per loro” (Di venerdì 7 agosto 2020) Federico Fashion Style: “Francesca Pascale con Paola Turci? felice per loro” Il gossip dell’estate è sicuramente quello legato a Paola Turci e Francesca Pascale, l’ex di Silvio Berlusconi, immortalate dal settimanale Oggi mentre si scambiano effusioni a bordo di uno yacht. Sulla nuova storia d’amore è intervenuto Federico Lauri (il Federico Fashion Style della tv), amico di tantissimi vip tra cui le due donne finite al centro del gossip. “La libertà è sinonimo di felicità – ha detto a Il Messaggero -. Sono loro amico, non ne sapevo nulla, se è come si ... Leggi su tpi

