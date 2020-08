Federalberghi e Comune lanciano Respira Capri: Mascherine per i turisti in arrivo sull’isola (Di venerdì 7 agosto 2020) Respira Capri: è l’iniziativa lanciata dall’Amministrazione Comunale di Capri e Federalberghi Isola di Capri per distribuire nel week end 3000 Mascherine ai turisti che soggiorneranno negli alberghi dell’isola. L’iniziativa nasce dopo l’ordinanza del Comune di Capri che impone l’uso della mascherina nelle aree del centro storico in tutti i week end, dalle ore 18 alle ore 4 del mattino successivo fino a metà settembre. Si tratta di “consentire quindi l’ingresso in Piazzetta, nelle strade dello shopping di Capri e dei luoghi di ritrovo agli ospiti che raggiungeranno l’Isola azzurra per il week end, sprovvisti o scarsamente dotati del dispositivo ... Leggi su ildenaro

