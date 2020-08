FDI: miasmi a Rocca Cencia mentre Raggi ciancia (Di venerdì 7 agosto 2020) “miasmi insopportabili fuoriescono dal TMB di Rocca Cencia. Da alcune notti i residenti dei quartieri limitrofi sono costretti a tenere chiuse le finestre ed al rischio di intossicazione si aggiunge il disagio provocato dal caldo torrido di questi giorni”. Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio ed i consiglieri di fratelli d’Italia del VI Municipio: Nicola Franco, Massimo Fonti, Antonio Villino. “Sarebbe opportuno fare al più presto dei controlli per verificare se all’interno dello stabilimento siano in atto malfunzionamenti o processi chimici che possano innescare situazioni di pericolo per la salute pubblica. Invece di intestardirsi a polemizzare con Zingaretti, che da parte sua ha varato un Piano Rifiuti che è solo un compendio di teorie e ... Leggi su romadailynews

