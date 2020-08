Enzo Biagi, 100 anni fa nasceva uno dei più grandi giornalisti italiani (Di venerdì 7 agosto 2020) Questo articolo Enzo Biagi, 100 anni fa nasceva uno dei più grandi giornalisti italiani . Enzo Biagi nasceva il 9 agosto del 1920 a Pianaccio di Lizzano in Belvedere, esattamente cento anni fa come oggi. Fu uno dei più grandi giornalisti della storia del nostro paese e non solo. La Rai deciderà di dedicargli omaggi vari un po’ su tutte le reti e sui mezzi di comunicazione a disposizione. Nacque … Leggi su youmovies

La Rai deciderà di dedicargli omaggi vari un po’ su tutte le reti e sui mezzi di comunicazione a disposizione. Nacque in un piccolo borgo e si trasferì a Bologna quando aveva nove anni. In quel di Por ...

Enzo Biagi era la voce del Buon Paese: un maestro a cento anni dalla nascita

Basterebbero poche righe di un suo editoriale per consegnare alla storia uno stile e un esempio: «Consideriamo il quotidiano un servizio pubblico, come i trasporti e l’acquedotto. Non manderemo nelle ...

