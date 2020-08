Delitto di Via Poma, ex capo Ris: “Non dimentico lo sguardo del papà di Simonetta” (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA – “Le cose che mi colpirono di piu’ allora furono la dedizione con cui i pm che a Roma si occuparono del caso dell’omicidio di Simonetta Cesaroni a via Poma e l’amore del papa’, il suo silenzio, che in realta’ era rumorosissimo”. A parlare all’agenzia di stampa Dire a trent’anni dal delitto di via Poma e’ Luciano Garofano, gia’ comandante del Ris di Parma all’epoca del femminicidio di Simonetta Cesaroni, uccisa il 7 agosto 1990 con 29 coltellate nell’ufficio dove lavorava. Un caso avvolto nel mistero ancora oggi che papa’ Claudio non c’e’ piu’, nonostante la speranza di ottenere giustizia, nutrita con la moglie, Anna, e l’altra figlia, Paola. “Non ho piu’ avuto la possibilita’ di parlare con il papa’ perche’ mori’- continua Garofano- Tempo prima avevo chiesto al pm di fare un’attivita’ di ricerca sui mobili che adornavano lo studio dove lavorava Simonetta e dove e’ stato trovato il suo corpo senza vita. Li ritrovammo in un deposito- racconta- e facemmo una ricerca di tracce latenti. Ripercorremmo tutta la scena del delitto e il papa’ volle essere presente in alcune di queste attivita’, anche se le notizie che filtravano erano sempre molto riservate. Non dimentichero’ mai il suo sguardo di speranza- confessa Garofano- Sperava potessero emergere dei risultati, ma quei risultati portarono a un esito differente. E mi dispiace che la giustizia non gli diede mai delle risposte”.TRA GLI INDAGATI IL FIDANZATO DI SIMONETTA, ASSOLTO IN APPELLO Leggi su dire

