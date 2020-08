Cristian Totti alla guida di un’auto con Ilary Blasi accanto: è bufera sui social (Di venerdì 7 agosto 2020) Ilary Blasi in macchina con suo figlio Cristian accanto. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che a guidare l’auto è proprio il primogenito di casa Totti. Così la conduttrice è finita al centro di numerose polemiche, dopo aver pubblicato sui social alcuni video in cui riprende il figlio alla guida di una vettura in giro per Roma. Il ragazzo ha infatti solo 14 anni, per cui molti utenti si sono chiesti come possa guidare una macchina. Nei filmati pubblicati da Ilary Blasi su Instagram la conduttrice scherza sul fatto di essere portata in giro per Roma dal figlio.”Porta la vecchia in giro”, ha scritto lei nelle sue storie, ... Leggi su tpi

