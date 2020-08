Covid, positiva una parrucchiera. In 70 finiscono in quarantena (Di venerdì 7 agosto 2020) Borgo San Lorenzo, Firenze,, 7 agosto 2020 - A Borgo San Lorenzo settanta persone sono in quarantena perché entrate in contatto con una parrucchiera positiva al Covid . Un numero importante per il ... Leggi su lanazione

Covid, positiva una parrucchiera. In 70 finiscono in quarantena

Dentista napoletano positivo al Covid, arriva l’esito dei tamponi per 76 pazienti

Novantuno persone sono state sottoposte al tampone naso-faringeo in seguito alla segnalazione del caso del dentista del Rione Toiano a Pozzuoli (Napoli) risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto ...

