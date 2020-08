Control – Rivelata la data di lancio di AWE (Di venerdì 7 agosto 2020) Remedy Entertainment e il publisher 505 Games hanno annunciato che AWE, la seconda e ultima espansione del pluripremiato titolo action-adventure sovrannaturale Control, verrà rilasciato giovedì 27 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Durante il Sony State of Play di ieri è stato presentato un nuovo trailer per AWE, dando un piccolo sguardo alla nuova avventura di Jesse nelle prodonfità della Oldest House. I giocatori e i fan possono seguire il Creative Director di Remedy Entertainment Sam Lake e il Game Director di Control Mikael Kasurinen, giovedì 13 agosto alle ore 18:00 su Twitch, dove i due offriranno un esclusivo first look ai primi 15 minuti di gameplay di AWE, oltre ad esplorare l’approccio del multipremiato studio allo storytelling, toccando l’argomento del “Remedy Connected ... Leggi su gamerbrain

Ultime Notizie dalla rete : Control Rivelata Control - Rivelata la data di lancio di AWE GamerBrain.net Control, l’espansione AWE nel mondo di Alan Wake ha una data

Durante lo State of Play di Sony, è stata l’occasione per rivedere l’espansione AWE di Control, la quale farà luce sulla storia di Alan Wake, il celebre titolo Remedy. AWE è atteso per la fine dell’es ...

Covid, studio rivela velocità trasmissione sui treni

Lo studio, pubblicato su 'Clinical Infectious Diseases' in collaborazione con l'Accademia cinese delle scienze, la China Academy of Electronics and Information Technology e il Chinese Centre for Disea ...

Durante lo State of Play di Sony, è stata l’occasione per rivedere l’espansione AWE di Control, la quale farà luce sulla storia di Alan Wake, il celebre titolo Remedy. AWE è atteso per la fine dell’es ...Lo studio, pubblicato su 'Clinical Infectious Diseases' in collaborazione con l'Accademia cinese delle scienze, la China Academy of Electronics and Information Technology e il Chinese Centre for Disea ...