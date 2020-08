ChievoVerona-Spezia arbitra Ros di Pordenone (Di venerdì 7 agosto 2020) Con una nota ufficiale, la Lega B ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali di ChievoVerona-Spezia, che si giocherà sabato 8 Agosto 2020 alle ore 21:00. Arbitro e assistenti: Riccardo Ros di Pordenone Fiore – Avalos IV Ufficiale: Prontera Var: Marinelli Avar: Marini Foto: Chievo twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

