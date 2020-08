Campania, task force sulla ripresa scolastica: dal 24 agosto test per 200mila persone (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiScreening sierologici per tutto il personale, protocollo di sicurezza per eventuali casi sintomatici, ruolo della protezione civile: sono i punti fermi, stabiliti nell’incontro di stamattina con la task force sulla ripresa scolastica, dall’assessore regionale all’Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili Lucia Fortini. I test sierologici su base volontaria per circa 200mila persone, inizieranno il 24 agosto e, secondo la richiesta inviata al ministero dall’assessore Fortini, in Campania dovrebbero essere praticati fino al 10 settembre e non fino al 30 agosto. “Ho chiesto questa proroga perché vogliamo essere certi che tutto ... Leggi su anteprima24

