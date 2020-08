Zero rifiuti aziendali entro il 2030: l’impegno di Microsoft per l’ambiente (Di giovedì 6 agosto 2020) Raggiungere quota Zero rifiuti prodotti dalle proprie aziende entro il 2030. È questo, in sintesi, l’obiettivo dichiarato da Microsoft per fornire il suo contributo alla lotta contro le emissioni inquinanti. A questo va ad aggiungersi un altro impegno ambientalista, ovvero l’abbandono della plastica monouso entro il 2025 per le confezioni dei prodotti immessi sul mercato. … Leggi su periodicodaily

Zero rifiuti aziendali entro il 2030: l’impegno di Microsoft per l’ambiente

Raggiungere quota zero rifiuti prodotti dalle proprie aziende entro il 2030. È questo, in sintesi, l’obiettivo dichiarato da Microsoft per fornire il suo contributo alla lotta contro le emissioni inqu ...

