Ufficiale: Fermana, Bacio Terracino va alla Sambenedettese (Di giovedì 6 agosto 2020) La Fermana comunica ufficialmente il passaggio di Antonio Bacio Terracino alla Sambenedettese a titolo definitivo. Foto: logo Fermana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

NewsTuttoC : UFFICIALE - Fermana, Bacio Terracino ceduto alla Sambenedettese - NewsTuttoC : UFFICIALE - Feralpisalò, ecco Petrucci. Mordini ceduto alla Fermana - NewsTuttoC : UFFICIALE - Fermana, rinnovo per il capitano Comotto - NewsTuttoC : UFFICIALE - Fermana, confermato Mauro Antonioli in panchina -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Fermana

alfredopedulla.com

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un affare nell’aria da giorni, ma adesso finalmente ufficiale. La Samb, infatti, comunica di aver acquisito a titolo definitivo su base biennale le prestazioni sportive dell ...E’ stato il primo ad arrivare e l’ha fatto con l’entusiasmo sufficiente per dare inizio a una nuova esperienza, in sostanza in "casa", perché è di Porto Recanati. Parliamo di Davide Mordini, 24 anni, ...