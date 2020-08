Sanchez-Inter a costo zero: può già definirsi uno dei colpi più importanti dell'estate 2020? (Di giovedì 6 agosto 2020) Leggi su 90min

Inter : ?? | ANNUNCIO @Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito ?? - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 20 Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 A… - MarcoBarzaghi : Ufficiale! #Sanchez sarà un giocatore dell'Inter per i prossimi 3 anni! ??? - Eldelaluzz : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO @Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito ?? - cutolotto : RT @gianninastar14: @Inter @Bloomfeld81 @Alexis_Sanchez Evviva!!! ???? -